Cuma gününün önemi nedir? Cumanın faziletleri nelerdir?

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Ekim ayı en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma Günü Müslümanların bayramıdır. Bu nedenle Müslümanlar perşembe akşamından itibaren cuma gününe ibadetlerle hazırlanırlar. Bunu Peygamberimizin tavsiyesi olarak yerine getiriler. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.); "Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın." (Müslim, Cuma, 2) "Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir." (Müslim, Cuma, 7) buyurmuştur.

Yine cuma suresinde ;''Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.'' buyrulmaktadır.

CUMA GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen namazın adıdır.

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS -İ ŞERİFLER

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. " (Müslim, Cuma 17, 18)

"Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. " (Müslim, Cuma 27)

"Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. " (Müslim, Tahâret 16)

"Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. " (Müslim, Cuma 40)

"Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. "(Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

"Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

"Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. "(Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet