Cuma Akşamı mesajları 2021! En güzel resimli, anlamlı Cuma akşamı mesajları indir

İslam aleminin en mübarek günü Cuma günü için Cuma Akşamı mesajları! Bunun için en güzel resimli, anlamlı Cuma akşamı mesajlarını sizlere sunuyoruz. Ayetli ve resimli Cuma akşamı mesajlarını sosyal medyada paylaşabilirsiniz! Hayırlı Cumalar mesajları! Manalı Cuma mesajları 2020! Cuma akşamı mesajları indir! Dini en güzel Cuma mesajları!

Cuma günü Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Bu anlamlı gün için en güzel resimli, anlamlı Cuma akşamı mesajlarını derledik.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

-Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

-Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar…

-Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhiselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

-Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

-Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin... Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

-Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

-Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

-Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

-Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.



-"Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.



-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam'ın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı cumalar

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI

-Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

-Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma. Amin. Hayırlı Cumalar..

-Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

-Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.