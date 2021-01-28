Cuma akşamı duaları! Cuma akşamı okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Cumanız mübarek olsun! Cuma akşamı hangi dualar okunmalı, Cuma gecesi okunması gereken sureler ve Cuma gecesi ne okunmalı sorularını soran vatandaşlar için en faziletli Cuma dualarını ve surelerini derledik.

Haftanın en mübarek günü Cuma gününde, Allah'a sığınmak ve af dilemek isteyenler Cuma duaları ve Cuma sureleri arayışına başladı. İslam aleminin en anlamlı günü olan bu Cuma akşamında, bol bol dua edilerek dilekler dilenir, Allah'tan af dilenir. Bu anlamlı günün duaları ve sureleri okumak büyük sevaptır. Peki Cuma akşamı duaları ve sureleri nelerdir? Cuma gecesi okunması gereken dualar ve sureler nelerdir? Cuma gününde hangi dualar okunur? Cuma sureleri hangileri? Cuma gününde hangi dualar okumak sevaptır? İşte tüm detaylar!

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER : CUMA SURESİ

Cuma günü ya da Cuma gecesi okunacak sureler arasında en faziletlilerden biri de Cuma Suresi'dir.

CUMA SURESİ OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

CUMA GECESİ OKUNACAK DUALAR HANGİLERİDİR?

Cuma günü okunması gereken dualar için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: "Size bir sûre haber vereyim mi ki, azammet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu 70 bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf Suresi'dir. Kim cuma günü bu sûreyi okurssa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vakttinde kaldırılır." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN HASTALARA ŞİFA DUASI

Hazret-i Âişe'den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

" Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."

Manası : "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."