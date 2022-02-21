Culinary Forum 2022, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

ANTALYA (AA) - Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla organize edilen "Culinary Forum 2022", mutfakta iddialı isimleri Antalya'da bir araya getirecek.

Culinary Forum Organizatörü Murat Aslan, yaptığı açıklamada, forumun 16-17 Mart'ta Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinlikte sektörün önde gelen isimlerinin gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle buluşarak, tecrübelerini aktaracağını ifade eden Aslan, forumda 47 konuşmacının yer alacağı bilgisini verdi.

Yalnızca şeflerin gözünden değil, öğrencilerin, akademisyenlerin, tedarikçilerin ve yatırımcıların gözünden başka bir dünyaya tanıklık edecekleri bir organizasyon planladıklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyüyen gastronomi trendi ve bunun beraberinde gastronomi eğitiminin daha kaliteli olarak artması, üniversitelerdeki gastronomi ve aşçılık bölümlerinin gün geçtikçe de büyümesini sağladı. 2016 yılında YÖK tercih sıralamasına göre 136 olan bölüm sayısı, 2021 yılında 2,5 kat artarak 344'e ulaştı. Geçen yıl bu bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı 80 bin gibi rakamlara ulaştı. Bu büyük geleceğin ve gücün farkında olmak, bu süreçte hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme üzerine kurulu bir sektörde çalışan meslektaşlarımıza, sektörümüze, en önemlisi de Türkiye gastronomisine katkı sağlayabilmek adına forumu planladık."

Etkinlikte yerli ve yabancı 5 binden fazla misafiri ağırlayacaklarını belirten Aslan, öğrencilerin kariyer basamaklarında yeni rotalar çizmesine vesile olacaklarını ifade etti.