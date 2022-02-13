Çukurova Deltası'nda 5 bin 300 adet turna sayıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarını barındıran Çukurova Deltası'nda 5 bin 300 turna tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ekipleri, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göçen kuşların 3 rotasından 2'sinin geçtiği Çukurova Deltası'ndaki turna popülasyonunu 2013 yılından bu yana kayıt altına alıyor.

Göçmen kuşlara dinlenme ve beslenme imkanı sunan Çukurova Deltası'ndaki Akyatan, Tuzla, Ağyatan ve Yumurtalık lagünlerinde bu yıl yapılan sayımda 5 bin 300 turna tespit edildi.

WWF Yaban Hayatı Uzmanı Can Yeniyurt, AA muhabirine, turnaların bir bölümünün kışı Çukurova Deltası'nda geçirdiğini söyledi.

Turnaların kışı geçirdikleri alanlarda sayım yaptıklarını belirten Yeniyurt, "Alanlarda sayımlarını gerçekleştiriyoruz ve turna popülasyonlarını araştırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda Çukurova Deltası'nda bu yıl 5 bin 300 turnanın kışladığını tespit ettik." diye konuştu.

Yeniyurt, 5 bin 300 turna popülasyonunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kışlama popülasyonları açısından Çukurova Deltası en iyi alanlardan biri. O yüzden bu alanların korunması gerekiyor. Özellikle turnalar gibi biyoçeşitlilik ve kültürel bir değeri olan bir kuş için korunması son derece önemli. Dünya geneline baktığında 500 bin gibi bir rakam söyleniyor. Bu rakamın yüzde 20'sinin bu bölgeden göç edip hem de kışladığını düşünüyoruz."

Yeniyurt, turna sayımı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine de eğitim verdiklerini belirtti.