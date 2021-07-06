Çukurova'da kurban satış yerleri belirlendi
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Çukurova'da kurban satış yerleri belirlendi

Çukurova'da kurban satış yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Çukurova Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

20-23 Temmuz arasında 4 gün kutlanacak Kurban Bayramı için Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camisi yanı, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kurttepe Mahallesi Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanlar kurban satış yerleri olarak belirlendi.

Kurban kesimi ise Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı bitişiğindeki boş alanda yapılabilecek.

Çukurova Belediyesi'nin belirlediği alanlar dışında kurban satış ve kesiminin yapılmasına halk sağlığı göz önüne alınarak izin verilmeyeceği bildirildi. - ADANA

Çukurova'da kurban satış yerleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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