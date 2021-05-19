Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de salgın tedbirleri kapsamında yapılan törenlerle kutlandı. Kentlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerince meydanlardaki Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı. Törenlerin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalara devam edildi. 


Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Arslan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:57:51. #1.14#

title