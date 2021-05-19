Çukurova'da '19 Mayıs' kutlamaları

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de salgın tedbirleri kapsamında yapılan törenlerle kutlandı. Kentlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerince meydanlardaki Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı. Törenlerin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalara devam edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen