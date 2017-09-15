Çukurova Balkon Şimdiden Yüzde 100 Kazandırdı

Çukurova Gayrimenkul'ün Kartalda inşa ettiği üçüncü proje olan Çukurova Balkon, özellikle 1+1 dairelerde bile balkon bulunmasıyla ön plana çıkıyor. Anahtar teslimine günler kala Çukurova Balkon projesini bir de Çukurova Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Nuray Yıldız'dan dinleyelim…



ÇUKUROVA BALKON PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?



Çukurova Balkon projesi, Çukurova Gayrimenkul'ün Kartal bölgesindeki üçüncü projesi. Kartal soğanlıkta yer alıyor bu proje.. 2015 yılında başladık projeye ve bu ay sonunda ilk teslimlerimizi başlatıyoruz.



Proje 8 dönüm üzerinde 2 blok halinde toplam 260 daireden oluşuyor. Artı bir tane ticari alanımız var. Bazı dairelerde balkon adedi üçe çıkabiliyor. Yatak odası, mutfak ve salonda olmak üzere.. birde 15. Kattan sonra teraslı dairelerimiz var. 25-30 m2 büyüklüğüne sahip teraslı daireler. Hem manzara avantajı var hem de geniş bir açık alanda kullanım imkanı veriyoruz. 20 ve 21 katlı bloklarımız.



METREKARE FİYATLARI NEDİR?



Şuan 5 bin liradan başlıyor 8 bin liraya kadar çıkıyor.



PROJE NE KADAR PRİM VADEDİYOR?



Daha önceki teslim ettiğimiz projelerde en az yüzde 30 prim yaptı. Bölgenin bizim hedeflediğimizin haricinde bölgenin katma değeri yükseliyor. Bunları da kattığımızda hedeflerimizin üzerinde bir prim yakalayacağımızı düşünüyoruz. Çukurova Balkon projesinde ilk satışlarımızda m2 fiyatları ortalama 3 bin 500 liraydı. şuandaki ortalama ise 6 bin 500 lira civarında yani ilk alımlara göre yüzde 100'ün üzerinde kazandırdı. Ortalama metrekare fiyatlarının 7 bin 500 – 8 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörüyoruz.











PROJENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?



Daireler farklılaştırıldı. 3 farklı daire tipinde iç dekorasyonu konusunda seçim avantajı sunduk. Zaten dairelerin planları çok farklı. Aynı dip daire maksimum 2 tane.. Projeyi diğer projelerden ayıran en önemli özellik 1+1 projelerde bile balkon bulunması.. Çünkü genel itibariyle 1+1 projelerde balkon bulunmuyor. Bu da kolay satılabilir ve kiralanabilir 1+1 dairelerin bizim projede daha kolay satılabilir olmasını sağlayacaktır. Lokasyonuna baktığımızda adliye ve hastane gibi iki önemli kuruma yakın. Buradan 600 m yürüyerek metroya ulaşabiliyorsunuz. Metronun alt geçidini kullanarak adliye ve hastaneye yürüyerek ulaşmak mümkün. Söz konusu metro ile Atatürk havalimanına hiç yer üstüne çıkmadan direk ulaşmak mümkün.



MÜŞTERİLERİNİZE YÖNELİK KAMPANYA OLACAK MI?



Şuan teslim kampanyası yapıyoruz. İstedikleri bankadan kredi çekebiliyorlar. Bizim garantörlüğümüz olduğu bankaların dışında istedikleri bankadan kredi kullanabiliyorlar. Farklı kişiye özel vade farksız kısa süreli vade imkanı tanıyoruz. Şuan müşterilerimizi yüzde 80'nine kadar kredi kullanabiliyorlar ve hemen tapularını veriyoruz. Yüzde 50 peşin yüzde 50 bir yıl sonra vade farksız ama dairesini hemen alacağı şekilde yapabiliyoruz. Dairelerin yüzde 70'ni sattık.



Sümeyra Kırca - ÖZEL HABER



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