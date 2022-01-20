Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaldırım temizleyen belediye işçileri Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç'in konuşması HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.
ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kaldırım temizleyen belediye işçileri
Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç'in konuşması HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.