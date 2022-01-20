Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor - Haberler
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Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaldırım temizleyen belediye işçileri Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç'in konuşması HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaldırım temizleyen belediye işçileri

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç'in konuşması HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.

Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor

Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor

Çukurca Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

Naci Sevinç, Çukurca, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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