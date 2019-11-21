Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı
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Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.

21.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:33
Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı

'nin Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı , kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan birçok mahalledeki kanal ve menfezlerin temizlendiğini söyledi. Dündar, "Belediyemiz tarafından menfezlerin hepsine ızgara takılarak olası bir can veya mal kaybını asgariye indirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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