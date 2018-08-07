Çukurbağlı Besiciler Su Sorunlarına Çözüm İstiyor

Karaman merkeze bağlı Çukurbağ'da hayvancılık yapan köylüler, Habacı mevkisinde yaklaşık 200 yıldır kullandıkları Habacı Çeşmesi'nin suyunun kuruması sorununa çözüm bulunmasını talep etti.

Çukurbağ Muhtarı Mehmet Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habacı Çeşmesi'nin yüzyıllardır bölgede hayvancılık yapan insanların ve konar göçerlerin su ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Çeşmenin bölgedeki tek su kaynağı olduğunu ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkı için hayati önemde olduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaşayan yaban hayvanları ve hayvancılıkla uğraşan insanlar ihtiyaçlarını bu çeşmeden karşılamak zorundalar. Özellikle sonbaharda Sarıkeçililer dediğimiz konar göçerler mecburen bu bölgeden geçerler. Bu çeşmeyi kullanırlar. Şimdi çeşmenin üst tarafına bir vatandaşımız kuyu vurdu. Kuyu vurulunca çeşmenin suyu kesildi. Ben 60 yaşındayım bu çeşmenin akmadığı zamanı hiç bilmem. Meradaki hayvanlar alışık olduğu için çeşmeye koşa koşa geliyor, su bulamayınca geri dönüyor. Çeşmenin başında su içmeye gelen kaplumbağalar görüyoruz. Kuyu kapatılsa çeşmenin suyu tekrar akar. Ben resmi makamlara dilekçe vererek durumu bildirdim. Çeşmemizin tekrar akması ve buradaki doğal hayatın normal seyrine dönmesini istiyorum."

Çeşmeye koyunlarını sulamaya getiren Bilal Arslan da 45 yıldır bu çeşmede hayvanlarını suladığını belirterek, "Bu sene sulayamaz oldum. Koyunlarım çeşmenin yakınına geldi mi koşmaya başlar. Durduramıyorum. Sonra 4-5 kilometre uzaklıktaki başka bir yere gidiyoruz. Su olmadığı için bu bölgedeki meraları kullanmamaya başladık." dedi.