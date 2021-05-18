Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde çukura düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çukura düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde bir site içerisinde yer alan çukura domuz yavrusu düştü. Vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru domuz, doğaya salındı. - MUĞLA

Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Özcan Deniz Ceyda Düvenci Nur Fettahoğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 15:56:04. #1.13#

title