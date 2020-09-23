Son Dakika: Çukura düşen ineği "sucuk" olmaktan itfaiye kurtardı
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Son Dakika: Çukura düşen ineği "sucuk" olmaktan itfaiye kurtardı

23.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:36

Son dakika gündem haberi: ARNAVUTKÖY'de sahibinin "Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız" dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı.

Son Dakika: Çukura düşen ineği

ARNAVUTKÖY'de sahibinin "Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız" dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı.

Arnavutköy'de çobanların kovaladığı büyükbaş hayvanlardan ikisi bir çukura düştü. Üst üste düşen iki inekten birini düştüğü çukurdan çıkaran sahipleri, diğer ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesine bağlı ekipler, çukura düşen ve oldukça bitkin düşen ineği kurtarma aracına bağladıkları halatlarla düştüğü çukurdan kurtardı. Uzun süre çukurda çırpınan ineğin yanı başında elinde bıçakla bekleyen sahibi ise, "Kurtarılamazsa, ölmeden kesip sucuk yaparız diye bıçakla bekliyorum" dedi. Sucuk yapılmaktan son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan inek, kurtarıldıktan sonra uzun süre yerinden kalkamadı. Bitkin düşen inek, sahiplerinin yardımıyla ayağa kaldırılarak ahırına götürüldü.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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