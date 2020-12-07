Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 107. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çukur 107. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çukur yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ÇUKUR 105. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 13. Bölümünde (105. Bölüm); Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

ÇUKUR 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, 107. bölümde neler olacak?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE