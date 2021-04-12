Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 32. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur 4. sezon 31. bölüm izle

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ÇUKUR 4. SEZON 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Çukur 4. sezon 32. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 4. sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 4. sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 4. sezon 32. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 4. SEZON 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

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ÇUKUR 4. SEZON 31. BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 123. BÖLÜM)

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.