Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 128. bölüm full izle! Çukur 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 129. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Yamaç ile Efsun'un düğününden renkli anların görüldüğü tanıtımda çiftin mutluluğu yüzleri güldürüyor. Amca'nın yeni planı merak uyandırırken, Şahram'ın gelişi Çukur'da büyük ses getiriyor. Mahalleye yapılan saldırı nefesleri keserken, Koçovalılar ile Şahram'ın karşılaşmasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 36. Bölümünde (128. Bölüm) Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek. Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!