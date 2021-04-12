Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 124. bölüm full izle! Çukur 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 31. Bölümünde (123. Bölüm) Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

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