Çukur yeni (116) bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle! Çukur 117 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Çukur dizisinin 115. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur 116. bölüm fragmanı izle! Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle! Çukur 117 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR 116. BÖLÜM FRAGMANI

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek.

Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

ÇUKUR 117. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Çukur 117. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Çukur'un 116. yeni bölümü ardından 117. bölüm fragmanı yayınlanacak.