Çukur Vartolu kimdir? Erkan Kolçak Köstendil kim, kaç yaşında?

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'da rol alan Vartolu karakteri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan Çukur'da yer alan Vartolu kim? Sorusu son günlerde en çok araştırılan konulardan oldu. Peki, Çukur Vartolu kimdir? Erkan Kolçak Köstendil kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'da rol alan Vartolu karakteri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan Çukur'da yer alan Vartolu kim? Sorusu son günlerde en çok araştırılan konulardan oldu. Peki,Çukur Vartolu kimdir? Erkan Kolçak Köstendil kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

ÇUKUR VARTOLU KİMDİR?

Show TV'nin yeni final yapmış dizilerinden olan Çukur, baş rollerinden biri olan Vartolu karakterine Erkan Kolöak Köstendil hayat veriyordu.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİM, KAÇ YAŞINDA?

Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğan Türk oyuncu, yönetmen ve yazardır.

16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizyonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonundaki "Galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizide "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2012 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı tarihî dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017'de başlayan Ay Yapım'ın Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı' karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilk ayağı olan, senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Ayrıca oyuncu günümüzde kendi yazıp kendi oynayıp kendi yönettiği tek çalışmalı tiyatro projesi 12 Numaralı Adam ile birçok ülkeyi dolaşmaktadır.

Tiyatro

Kalp Düğümü - Craft Tiyatro

AuT - İkincikat Tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı - Isparta "sanal cafeyatro"

12 Numaralı Adam

Dizi/ Filmler

2005 Kurtlar Vadisi Memati'nin Adamı

2009-2012 Sakarya Fırat Er Mahmut Karakum

2012 Babalar ve Evlatlar Ayhan

2013 Merhamet Mehmet

2014-2015 Ulan İstanbul Karlos Nevizade

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Şahin Giray Han

2016 Familya Toprak Beyoğlu

2017 Görünen Adam (İnternet dizisi) Kurtuluş

2017 Bir Deli Sevda Mehmet Gökdeniz

2017-2021 Çukur Vartolu Saadettin/ Salih Koçovalı

2019 Çarpışma Vartolu Saadettin/ Konuk Oyuncu

Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KAÇ YAŞINDA?

Erkan Kolçak Köstendil 1983 doğumlu olup 38 yaşındadır.