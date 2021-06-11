Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
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Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasının ardından Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş'un başrolünde yer alacak isim belli oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş'un başrolünde olacak.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un final yapması, dizinin hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım, Çukur hayranlarına Üç Kuruş adlı diziyle müjdeyi verdi.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANLAŞILDI

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi. "Üç Kuruş" dizisini Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.

ERŞAN KUNERİ'DE DE ROL ALACAK

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısında olacak.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu - Haberler Magazin
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