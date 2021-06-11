Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasının ardından Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş'un başrolünde yer alacak isim belli oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş'un başrolünde olacak.