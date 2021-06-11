Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasının ardından Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş'un başrolünde yer alacak isim belli oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş'un başrolünde olacak.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un final yapması, dizinin hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım, Çukur hayranlarına Üç Kuruş adlı diziyle müjdeyi verdi.
URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANLAŞILDI
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi. "Üç Kuruş" dizisini Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.
ERŞAN KUNERİ'DE DE ROL ALACAK
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısında olacak.