Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi. Eylül ayında 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan "Çukur" dizisinin, sinema filmi çekilecek. Bu ay çekimlere başlaması planlanan film, pandemi önlemleri, sinema salonlarında yaşanan endişe ve Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olmasından dolayı seneye ertelendi.

Eylül ayında 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan 'Çukur' dizisinin, sinema filmi çekilecek. "Çukur" dizisinde Erkan Kolçak Köstendil'in hayat verdiği Vartolu Sadettin'in hikayesi beyazperdeye aktarılacak. Ancak içinde bulunduğum pandemi durumu nedeniyle film çekimleri ertelendi. VARTOLU'NUN ÇOCUKLUK GÜNLERİ DE ANLATILACAK 1992 yılında Vartolu'nun Doğu Beyazıt'taki çocukluk günleriyle başlayacak olan Çukur"un sinema filmini, Gökhan Horzum ile Damla Serim beraber kaleme aldı.& ; Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken projenin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak. FİLMİN ERTELENMESİNE YOL AÇAN ÜÇ FAKTÖR VAR Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çekimlerinin bu ay başlaması planlanan sinema filmi, pandemi riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.