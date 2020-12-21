Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor

21.12.2020 07:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:55

Çukur dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan 108. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cengiz Erdenet'in hastanede olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Cumali'nin "Senin adın Cengiz Mardin!" demesi dikkat çekiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun'u rehin tutmaya devam edecek.

YAMAÇ, CENGİZ'İ BİTİRMEYE YAKLAŞIYOR

Rehin tutulan Efsun ve Nehir, güçlerini birleştirerek Erdenetler'in elinden kurtulmak için uğraşacak. Bir süredir Çukur'u uzaktan takip eden Nedim'in Koçovalılar'dan sürpriz bir isteği de olacak. Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan'ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Okan Bayülgen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Umut Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Beşiktaş Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 07:54:53. #1.15#
title