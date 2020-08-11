Çukur'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı
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Çukur'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi 'Çukur'un 4. sezonu şimdiden büyük merakla bekleniyor. Sete çıkmaya hazırlanan dizinin her sezon sonunda gelenek haline gelen kamera arkası videosu hayranlarıyla paylaşıldı.

Çukur'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı
11.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:12

'Çukur', üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 4. sezonuyla da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan diziden hayranlarına kamera arkası videosu sürprizi geldi. Her sezon sonunda bir gelenek haline gelen ve dizinin takipçileri tarafından uzun zamandır beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 3. sezon boyunca oyuncular ve ekibin set arkasında yaşadığı eğlenceli, komik ve zaman zaman da aksiyon dolu anların yer aldığı video sosyal medyada çok konuşuldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'yla karşı karşıya geldiği sahneyle final yapan dizide yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor.

'Çukur'un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek.

Kaynak: Snob Magazin

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