Çukur'un Fragmanındaki Pes Dedirten Hatayı İzleyici Fark Etti

'Çukur' dizisinin 30'uncu bölüm fragmanı yayılandı. Yeni bölümde; İdris Koçovalı ve Vartolu, kahvehanede rehin alınıp ölümle burun buruna geliyor. Soğuk hava deposunda mahsur kalan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, nasıl kurtulacaklarını düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

BÜYÜK HATA İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Öte yandan fragmandaki büyük hata dikakti çekti. Yamaç, gemide Nazım'ın adamıyla çatışıyor. Çatışma esnasından Yamaç, adamın hem ayağına hem de yüzüne kurşun sıkıyor. Fakat, adamın ne ayağındaki çizmeye ne de yüzüne hiçbir şey olmuyor.

YENİ BÖLÜM 21 MAYIS'TA

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı dizi, yeni bölümü ile 21 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

İşte Çukur'da gözden kaçmayan o hata;