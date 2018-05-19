Çukur'un Fragmanındaki Pes Dedirten Hatayı İzleyici Fark Etti
Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi 'Çukur'un yeni bölüm fragmanındaki hata seyircinin gözünden kaçmadı.
'Çukur' dizisinin 30'uncu bölüm fragmanı yayılandı. Yeni bölümde; İdris Koçovalı ve Vartolu, kahvehanede rehin alınıp ölümle burun buruna geliyor. Soğuk hava deposunda mahsur kalan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, nasıl kurtulacaklarını düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
BÜYÜK HATA İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Öte yandan fragmandaki büyük hata dikakti çekti. Yamaç, gemide Nazım'ın adamıyla çatışıyor. Çatışma esnasından Yamaç, adamın hem ayağına hem de yüzüne kurşun sıkıyor. Fakat, adamın ne ayağındaki çizmeye ne de yüzüne hiçbir şey olmuyor.
YENİ BÖLÜM 21 MAYIS'TA
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı dizi, yeni bölümü ile 21 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek.
İşte Çukur'da gözden kaçmayan o hata;
-
hangi diziyi izlesek ya mafya dizisi yada açık saçık ahlaksız diziler var neyi izliceğimizi şaşırdık allahtan bi tek pazar günleri oynayan savaşçı dizimiz var çukur du eşkiya dizisiydi kurtlar vadisi bilmem içerde dizisi hep mafya dizisi yapıyolar gençleri suça itiyolar suç oranı yüksek sokaklarda çeteler geziyor polis gezmiyo artık polis rüşvet yiyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
mafya dizileriyle neyi amaçlıyolar algı operasyonu yapılıyor farkındamısınız bu tür mafya dizileriyle gençleri suça sürüklüyolar suça itiyolar farkındamısınız böyle diziler yapan yapımcılar ve yönetmenler kime hizmet ediyolar arkalarında kim var böyle diziler yüzünden sokaklarda suç oranı yüksek uyuşturucu çeteleri zaten aldı başını gidiyor yapmayın böyle diziler dicemde insan olan anlar robot anlamazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
PARA UGRUNA RTUK BU DIZILERI KALDIRMIYOR AMA KEMAL SUNAL''IN SOZLERINI HER FILMINDE YASAKLIYORLAR. NASIL OLACAK BU ISLER MABEL MATİZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
adamın evde çocukları bekliyor diye bu seferlik öldürmedik adamı bir dahakine artıkCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
yok yani ne olsun istiyonuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır