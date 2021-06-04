Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
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Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken son bölümden ön izleme yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Yamaç'ın Nehir'den olan çocuğu ortaya çıktı.

Dört sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını üst sıralara yazdıran, fenomen dizi Çukur, Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Efsane dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un son bölümden ön izleme yayınlandı.

KÜÇÜK YAMAÇ ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan videoda Nehir'in yer aldığı sahne final bölümüne dair ilk sürprizi izleyiciye sunuyor. Nehir, oğlu Yamaç'ı Efsun'a gösterirken, ikilinin buluşma sebebi büyük bir merak konusu oluyor.

Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınladı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınladı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da son bölümde Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti. Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor..

Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınladı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınladı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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