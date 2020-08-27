Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 4. sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı. Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtıma Yamaç'ın, İdris Koçavalı'yı görüp gözyaşlarına hakim olamadığı anlar damga vurdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 4. sezon ikinci fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi, duygu dolu tanıtım ile yeni sezona bomba gibi geliyor.

"BABALAR AKILDAN KOLAY ÇIKMAZ"

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu yeni sezon tanıtımında, Yamaç'ın babası ile ilgili söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Yamaç, "Babalar akıldan kolay çıkmaz. Gözünün içine bakarsın. Beni seviyor mu? Benden memnun mu? Benden razı mı? dersin. Kahramanım dersin çocukken. Düşmanım dersin gençken. Hayatın babanı yendiğin zaman başlar. Daha doğrusu sen öyle sanarsın. Bitti dediğin yerde, onu yendim dediğin yerde hayattan nasıl büyük bir kazık yediğini anlarsın. Babaların günahlarını oğullar çeker. Peki ya oğulların günahlarını kimler çeker?" ifadelerini kullandı.

YAMAÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.