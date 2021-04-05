Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor
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Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bu akşam 123. bölümüyle ekrana gelecek olan Çukur dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Sezon sonunda final yapacak olan dizide Celasun, aracında iple boğuluyor. Yakın zamanda diziye veda edecek olan oyuncunun bu bölümde ölüp ölmeyeceği henüz bilinmiyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun hain bir saldırıya uğruyor. Aracında boğulan Celasun'a ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

CELASUN ÖLÜYOR MU?

Çukur'da uzun süredir rol alan Kubilay Aka sezon bitmeden diziden ayrılıyor. Yaz aylarında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Aka'nın canlandırdığı Celasun karakterinin bu bölümle ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor

AMCA VE VARTOLU ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç'ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini de yapacak.

Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor
Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor
Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor
Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında ipler boğuluyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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