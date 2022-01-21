Çukur Timsal Celil, Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi dizilerde oynadı?

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtıyor. Peki, Ahmet Melih Yılmaz hangi dizilerde oynadı? Çukur Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Çukurdan sonra Cam Tavanlar dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu, 2020'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Sektörde başarısıyla konuşulan Yılmaz, şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Çukur Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi dizilerde oynadı?

ÇUKUR AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1989 (33 yaşında)

Ankara

1989, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı ancak ilerleyen zamanlarda diziden ayrıldı. Günümüzde en son Show TV ekranlarında yayınlan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolündeydi. Aynı zamanda 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynamakta.

Ocak 2022'de trans olduğunu duyurdu.

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