Çukur Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek dizileri nelerdir?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Çukur'da oynayan Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek'in yer aldığı diziler nelerdir? Çukur Sincanlı Namık gerçek adı nedir?

Ankara doğumlu başarılı oyuncu birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında, nereli?

ÇUKUR SİNCANLI NAMIK KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Namık karakteriyle diziye dahil olan oyuncu daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma gibi dizilerde yer alan Yıldırım Şimşek'tir. Yıldırım Şimşek 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve 2001 yılında Hiçbir Yerde adlı dizi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Usta oyuncu ilerleyen yıllarda Şimşek, Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma gibi önemli dizilerde yer almıştır. Çukur dizisine de Namık karakteriyle katılan oyuncunun dizide nasıl bir rolde olacağı henüz bilinmiyor.

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara2da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Kazım karakteri ile tanınmaktadır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Burak Dakak, Mert Yazıcıoğlu ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde rol almakta ve Asım karakterini canlandırmaktadır.

YILDIRIM ŞİMŞEK HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Deniz Yıldızı,

Çukur,

Kırmızı Oda,

Umuda Kelepçe Vurulmaz