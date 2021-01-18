Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Çukur dizisinin kadrosuna Genco Özak'ın ardından Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Özkaya, dizide "Seher" karakterini canlandıracak. Peki, Çukur Seher kimdir? Çukur Begüm Akkaya kaç yaşında, nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler..

ÇUKUR SEHER KİMDİR?

Çukur'un kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Begüm Akkaya katılmıştı. Seher rolüne hayat verecek olan Akkaya'nın dizideki hikâyesi ise merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre dizinin Aliço'su ile Seher'in yolları tesadüfen kesişecek.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.

Begüm Akkaya; "Mavi Dalga" ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Nergis Hanım" ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, "Kuma" filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

BEGÜM AKKAYA'NINN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Kurşun (Tomris) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Melike) (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Hayal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Ümmü) (TV Dizisi)

2015 – Bugünün Saraylısı (Feride) (TV Dizisi)

2014 – 20 Dakika (Zeliha) (TV Dizisi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2013 – Mavi Dalga (Perin) (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Ayşe) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (Fazilet) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Hasibe) (TV Dizisi)

2010 – Sessiz Çocuklar (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Aysel) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Dilsiz Suna) (Sinema Filmi)

2010 – Kapalı Çarşı (Dilek) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Aşk Tutulması (Gamze) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (Sakine) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Melisa) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Sibel) (TV Dizisi)

2020 - Yeni Hayat (TV Dizisi)