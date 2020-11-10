Çukur şarkıları neler? Çukur dizisinde çalan bütün şarkılar!
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Çukur şarkıları neler? Çukur dizisinde çalan bütün şarkılar!

10.11.2020 00:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:21
Çukur şarkıları neler? Çukur dizisinde çalan bütün şarkılar!

Show TV ekranlarına gelen Çukur, konusuyla ve oyuncularıyla büyük ilgi toplamaya devam ediyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen Çukur'da çalan tüm şarkılar haberimizin içinde. Çukur rap şarkıları, Çukur Adamlar, Cem Adrian, No1, Melek Mosso, Allame, Son Feci Bisiklet şarkıları!

Çukur'un akıllara kazınan tüm şarkılarını sizler için derledik.

ÇUKUR DİZİSİNİN ŞARKILARI NELER?

1) Eypio - Gömün Beni Çukur'a

2) Gazapizm - Heyecanı Yok

3) Musa Eroğlu - Mihriban

4) Kahraman Koçovalı - Odam Kireç Tutmuyor

5) Ceylan Ertem - Zalım

6) Replikas - Yaş Elli

7) Allame - Kısır Döngü

8) Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

9) Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem

10) Vartolu & Sadiş - Ayrılık Hasreti

11) Selim Koçovalı - Dinek Dağı/ Yağmur Yağdı Yine Bulandı Hava

12) Sezen Aksu - Git

13) Son Feci Bisiklet - Bu Kız

14) Cem Adrian & Gazapizm - Kalbim Çukur'da

15) No:1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok

16) Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

17) Duble Salih/ Mican

18) Büklüm büklüm/ Emrah Komiser

19) Ceylan Ertem/ Gel Sevelim

20) Mehmet Güreli/ Kimse Bilmez

21) Barış Manço/ Alla Beni Pulla Beni

22) Cem Adrian/ Değmen Benim Yaslı Gönlüme

23) MRF/ Derindeyim

24) Selim Koçovalı/ Ağlama Yar

25) Müslüm Gürses/ Garipler

26) Mor ve Ötesi/ Bir Derdim Var

27) Kıvırcık Ali/ Hele Gardaş

28) Elektro Hafız/ Hayat Bu Malum

29) Deniz Gürzumar/ Dar Dünya Bana

30) Hidra Feat Saki/ Kabus

31) Cem Karaca/ Beni Siz Delirttiniz

32) Meliha/ Beni Kaybettin Artık

33) Zeki Müren/ Şimdi Uzaklardasın

34) Seyfi Yerlikaya/ Ayrılık Hasreti Kâr Etti Cana

35) Cem Adrian/ Ela Gözlüm

36) Elvan Erbaşı/ Kiraz Aldım Dikmenden

37) Ender Balkır/ Ruhumda Sızı

38) Melek Mosso/ Keklik Gibi

39) Redd - Nefes Bile Almadan

40) Zeynep Baksi Karatağ/ Adaletin Bu Mu Dünya

41) Kevser Irmağı/ Selçuk Balcı

42) Zeynep Baksı Karatağ/ Talihim Yok Bahtım Kara

43)Adamlar/ Zombi

44) Dur – Arın Aykut Feat. Spunk

45) HeJa Feat. Şam/ Yemin Ederim

46) Kobra Murat/ Kukuli Mogali

47) Adamlar/ Hikaye

48) Adamlar/ Yoruldum

49) Allame Feat. 9Canlı & Eypio & Yener Çevik/ Yak Gemilerini

50) Toygar Işıklı Feat. Çukurspor/ Nere Gitsen Çukur Orda

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