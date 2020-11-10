Çukur şarkıları neler? Çukur dizisinde çalan bütün şarkılar!

Show TV ekranlarına gelen Çukur, konusuyla ve oyuncularıyla büyük ilgi toplamaya devam ediyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen Çukur'da çalan tüm şarkılar haberimizin içinde. Çukur rap şarkıları, Çukur Adamlar, Cem Adrian, No1, Melek Mosso, Allame, Son Feci Bisiklet şarkıları!