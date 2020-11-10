Çukur şarkıları neler? Çukur dizisinde çalan bütün şarkılar!
Show TV ekranlarına gelen Çukur, konusuyla ve oyuncularıyla büyük ilgi toplamaya devam ediyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen Çukur'da çalan tüm şarkılar haberimizin içinde. Çukur rap şarkıları, Çukur Adamlar, Cem Adrian, No1, Melek Mosso, Allame, Son Feci Bisiklet şarkıları!
Çukur'un akıllara kazınan tüm şarkılarını sizler için derledik.
ÇUKUR DİZİSİNİN ŞARKILARI NELER?
1) Eypio - Gömün Beni Çukur'a
2) Gazapizm - Heyecanı Yok
3) Musa Eroğlu - Mihriban
4) Kahraman Koçovalı - Odam Kireç Tutmuyor
5) Ceylan Ertem - Zalım
6) Replikas - Yaş Elli
7) Allame - Kısır Döngü
8) Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
9) Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem
10) Vartolu & Sadiş - Ayrılık Hasreti
11) Selim Koçovalı - Dinek Dağı/ Yağmur Yağdı Yine Bulandı Hava
12) Sezen Aksu - Git
13) Son Feci Bisiklet - Bu Kız
14) Cem Adrian & Gazapizm - Kalbim Çukur'da
15) No:1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok
16) Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
17) Duble Salih/ Mican
18) Büklüm büklüm/ Emrah Komiser
19) Ceylan Ertem/ Gel Sevelim
20) Mehmet Güreli/ Kimse Bilmez
21) Barış Manço/ Alla Beni Pulla Beni
22) Cem Adrian/ Değmen Benim Yaslı Gönlüme
23) MRF/ Derindeyim
24) Selim Koçovalı/ Ağlama Yar
25) Müslüm Gürses/ Garipler
26) Mor ve Ötesi/ Bir Derdim Var
27) Kıvırcık Ali/ Hele Gardaş
28) Elektro Hafız/ Hayat Bu Malum
29) Deniz Gürzumar/ Dar Dünya Bana
30) Hidra Feat Saki/ Kabus
31) Cem Karaca/ Beni Siz Delirttiniz
32) Meliha/ Beni Kaybettin Artık
33) Zeki Müren/ Şimdi Uzaklardasın
34) Seyfi Yerlikaya/ Ayrılık Hasreti Kâr Etti Cana
35) Cem Adrian/ Ela Gözlüm
36) Elvan Erbaşı/ Kiraz Aldım Dikmenden
37) Ender Balkır/ Ruhumda Sızı
38) Melek Mosso/ Keklik Gibi
39) Redd - Nefes Bile Almadan
40) Zeynep Baksi Karatağ/ Adaletin Bu Mu Dünya
41) Kevser Irmağı/ Selçuk Balcı
42) Zeynep Baksı Karatağ/ Talihim Yok Bahtım Kara
43)Adamlar/ Zombi
44) Dur – Arın Aykut Feat. Spunk
45) HeJa Feat. Şam/ Yemin Ederim
46) Kobra Murat/ Kukuli Mogali
47) Adamlar/ Hikaye
48) Adamlar/ Yoruldum
49) Allame Feat. 9Canlı & Eypio & Yener Çevik/ Yak Gemilerini
50) Toygar Işıklı Feat. Çukurspor/ Nere Gitsen Çukur Orda