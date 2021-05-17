Çukur neden yok? Çukur bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Çukur son bölümde neler oldu?
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Çukur neden yok? Çukur bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Çukur son bölümde neler oldu?

Çukur neden yok? Çukur bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Çukur son bölümde neler oldu?
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Çukur bitti mi, bugün yayınlanmayacak mı? Show TV 17 Mayıs Pazartesi yayın akışında Çukur yer almadı. Bunun ardından Çukur bitti mi, final mi yaptı, neden yok? soruları merak edildi. Peki, Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak?

Çukur neden yok, bitti mi? gündemde yer alan soruların başında geliyor. Bugün Show TV yayın akışına göre Çukur ekranlara gelmeyecek. Bunun ardından Çukur bitti mi, bitecek mi, final mi oldu, sezon finali mi merak edildi. Çukur neden yok? Çukur bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

ÇUKUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çukur her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÇUKUR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Çukur bugün ekranlara gelmeyecek. Show TV 17 Mayıs Pazartesi yayın akışına göre bugün Çukur dizisi yerine "Öldürme Arzusu" filmi var. Bundan dolayı Çukur yeni bölüm yayınlanmayacak.

Çukur dizisi final yapmadı fakat bugün yeni bölümü olmayacak. 17 Mayıs Çukur neden yayınlanmadı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin bayram haftasından dolayı yeni bölümün çekilmediği düşünülmektedir. Bu bakımdan yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek diyebiliriz.

Ek olarak Show TV'de yer alan bilgiye göre Çukur yeni bölümü 24 Mayıs Pazartesi yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 36. Bölümünde (128. Bölüm) Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri. (4 sezon)

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi. (4 sezon)

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu. (4 sezon)

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu. (2-4. sezon)

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı. (4 sezon)

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim'in oğlu. (2-4. sezon)

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. (3-4. sezon)

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim Gökçetaş (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi. (4. sezon)

Şahran (Sarp Akkaya): Amca Cumali'nin adamı. (4. sezon)

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Çukur neden yok? Çukur bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman başlayacak? Çukur son bölümde neler oldu? - Haberler
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