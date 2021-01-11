Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 111. yeni bölüm fragmanı izle!
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Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 111. yeni bölüm fragmanı izle!

11.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:30
Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 111. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin 4 sezondur en çok izlenen dizisi olan "Çukur" dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyirciler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok geniş izleyici kitlesine sahip Çukur'da neler olacağı bu hafta merakla bekleniyor. Peki Çukur ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Çukur 111. yeni bölüm fragmanı izle!

Replikleri, müzikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde fenomen olmuş Çukur dizisi 4 sezondur büyük heyecanlarla ve aksiyonlarla Show TV ekranlarında geniş izleyici kitlesiyle buluşuyor. Baş rollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Kırantepe ve Perihan Savaş gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ülkenin en geniş izleyici kitlesine sahip. Her hafta heyecanla beklenen Çukur dizisi bu hafta da ayın şekilde bekleniyor. Peki Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Çukur 111.yeni bölüm fragmanı izle! İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta yeni heyecanlarla seyircilerin karşısına çıkan Çukur dizisinde nabız hiç düşmüyor! Cengiz Erdenet'in başına gelenlerden sonra intikam ateşiyle yanan Çukur'da sular hiç durulmuyor! Geçen haftadan beri heyecanla beklenen Çukur bu hafta 111. bölümüyle yani 4. sezon 19. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Çukur yeni bölümü her hafta olduğu gibi bugün yani Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 111. Bölüm Fragmanı yayında! Efsun'un öfkeyle Yamaç'tan hesap sorduğu tanıtımda Yamaç'ın, "Çağatay geldi!" sözleri gerilimi artırıyor. Yamaç ve Çukur, Cengiz'in işini bitirmek için harekete geçerken, Cumali'nin yaralandığı ve Yamaç'ın tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Saldırıyı gerçekleştiren gizemli kişinin kim olduğu ise büyük merak konusu oluyor.

ÇUKUR 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 18. Bölümünde (110. Bölüm);Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz'in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar. Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir'in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar'ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalı kardeşlerinin ve Çukur'un başına her hafta yeni maceralar ve yeni aksiyonlar geliyor. Son olarak Cengiz Erdenet'e yaptıklarıyla heyecanı arttıran Çukur, bu hafta da büyük vurgunlar yapacak! Yayınlanan fragmanlarıyla seyircileri şimdiden heyecanlandıran Çukur bugün saat 20:00'da seyircilerle buluşacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları!

ÇUKUR 111. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

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