Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 115. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 115. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur 115. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 114. son bölüm ardından, 115. bölüm fragmanı ile 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR 114.SONBÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 22. Bölümünde (114. Bölüm); Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

ÇUKUR 114. SONBÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü tanıtımda içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oluyor. Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırıyor.

ÇUKUR 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!