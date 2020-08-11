Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?
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Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?

Show Tv ekranlarında sevilerek takip edilen Çukur dizisi yeni sezon tarihi ile büyük merak uyandırıyor. Ekranlara ne zaman başlayacağı büyük merak konusu olan dizi yeni sezon çekimlerine ne zaman başlayacak?

Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?
11.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:23

Çukur dizisi uzun süredir ekranlardan uzak, fanları dizinin çekimlerinin başlayıp başlamayacağı konusunda endişeli. Koronavirüs sebebiyle endişeli olan dizi ekibi, çekim tarihini erteleyebilir.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4. sezonu ile ekranlarda olması beklenen dizinin yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Salgın nedeniyle ara verilen dizinin Eylül ayında çekimlere başlaması bekleniyor.

Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?

ÇUKUR'UN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Çekimlerinin Ağustos ayında başlanması beklenen dizinin, yayın tarihi Eylül olacağı konuşuluyordu. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olması ve pandemi sürecinden dolayı çekimlere henüz başlanmadı. Yayın tarihi kesin olmayan dizinin yeni sezonu büyük merak konusu.

Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?

ÇUKUR'UN SİNEMA FİLMİ ERTELENDİ Mİ?

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çekimlerinin bu ay başlaması planlanan sinema filmi, pandemi riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.

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