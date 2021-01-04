Çukur ne zaman? 4 Ocak Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur yeni bölüm izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konular merak edildi. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izle!

Show TV'nin geniş yankı uyandıran dizisi Çukur, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Çukur hakkında yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 104. son bölüm ardından, 105. bölüm fragmanı ile 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE (104) NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç'ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklendi. Cengiz ve Çağatay, Yamaç'ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç'ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmedi. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali'ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur'a büyük bir tehdit savurdu. Yamaç'ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmedi.

ÇUKUR'DA BUGÜN 105. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Cumali'nin, Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay, Çukur'un tabularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğine söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllar, "Çağatay, Cumali'nin sonunu getirecek mi? " sorusu geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.