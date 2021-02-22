Çukur Kulkan ölecek mi? Yamaç Kulkan Erdenet'i öldürecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Çukur Kulkan ölecek mi? Yamaç Kulkan Erdenet'i öldürecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

22.02.2021 23:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:33
Çukur Kulkan ölecek mi? Yamaç Kulkan Erdenet'i öldürecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da, Erdenetlerin bir üyesi daha Koçovalıların eline düştü! Efsun'u kötü yola düşüren ve Yamaç'a işkenceler çektiren Kulkan sonunda Yamaç'ın ellerine düştü! Peki, Çukur Kulkan ölecek mi? Yamaç Kulkan Erdenet'i öldürecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur'un başına en büyük bela bu sezon Erdenet ailesinden geldi! Cengiz Erdenet, Ogeday Erdenet ve Çağatay Erdenet'i geçtiğimiz haftalarda öldüren Koçovalılar'ın şimdiki hedefi ise Kulkan Erdenet oldu! Cumali Amca, Kulkan'ı sonunda Yamaç'ın ellerine verdi! Yamaç'ı Afganistan'a kaçıran ve ona eziyetler çektiren Kulkan kaçıyordu, fakat yakalandı. Bu bölümün sonunda herkes Çukur Kulkan ölecek mi? Yamaç Kulkan Erdenet'i öldürecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli? merak etti!

ÇUKUR KULKAN ÖLECEK Mİ?

Yamaç, Efsun'a ve Yamaç ile Efsun'un çocuklarına yaşattığı şeylerden sonra Kulkan'ı sağ bırakmayacak gibi görünüyor! Yamaç'ı Afganistan'a kaçıran Kulkan ona hafızasını kaybettirmişti ki, bu da Cumali Amcanın işine geliyordu. Fakat Yamaç'ın Çukur'a dönmesi amcanın işine gelmedi! Amca bu yüzden Kulkan'ı Yamaç'ın güvenini kazanmak ve Kulkan'ı da ortadan kaldırmak için Yamaç'ın ellerine verdi! Yamaç'ın Kulkan'ı öldüreceğinden herkes çok emin! Bunu önümüzdeki ölüm net olarak göreceğiz!

ÇUKUR KULKAN KİMDİR? GENCO ÖZAK KİMDİR?

Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'nin Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020- 2021 - Çukur - Kulkan Erdenet

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

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