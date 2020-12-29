Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?

29.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:41
Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizisi Çukur'da Halil İbrahim rüzgarları devam ediyor. Aylardır adı geçen ama ortaya bir türlü çıkmayan Çukur Halil İbrahim'i yüzüğü ve eli dışında kimse göremedi. İzleyici de merakla Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim Diziye Ne Zaman Gelecek? diye soruyor. İşte detaylar...

4.sezondur nefesler tutularak izlenen, hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisinde Halil İbrahim gizemi devam ediyor. Bu sıralarda 1. Sezonda ölen Kahraman Koçovalı sahneleri flashback olarak geri dönüyor. Ekranda Halil İbrahim'in adını duyan ve yüzüklü elini gören seyirci kim olduğunu merak ederken yeni bir gelişme yaşandı! Kahraman da geçmişte Halil İbrahim'in peşine düşmüş! Şimdi seyirci daha da merak ediyor. Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?

ÇUKUR HALİL İBRAHİM KİMDİR? NE ZAMAN GELECEK?

Koçovalılara düşman olmadığı anlaşılan Halil İbrahim'in aslında 1971 yılında öldüğü söylenen amca Cumali olduğu fikri gün geçtikçe güçleniyor. Çukur'un düşmanı Erdenetler'in yaptığı hamle sonrası Koçovalıların aile mezarlığı birbirine karışmıştı ve tüm taşları kırılmıştı. Bunun üzerine Vartolu bile kendi annesinin mezarını korumak için orada nöbet tutmuştu! Çukur Cumali mezarı yeniden yaptırmakisteyince şok bir gerçekle karşılaştı. Mezar boştu, içinde ceset yoktu. Bununla beraber amca Cumali'nin ölmediği, hayatta olduğu ortaya çıktı!Yıllar önce abi Kahraman da mezarın boş olduğunu öğrenmişti ve peşine düşmüştü. Bunun bir aile sırrı olduğu ortaya çıkmış oldu, fakat gerçeğe ulaşılmadı! Tam bu olayla uğraşırken bir de Halil İbrahim diye bir adam ortaya çıktı. Tüm bunlar olurken, seyirciler de ölü sanılan amca Cumali'nin Haili İbrahim olduğunu düşünmeye başladı!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Hande Erçel Furkan Palalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Domagoj Vida İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:41:20. #1.14#
title