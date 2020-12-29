Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizisi Çukur'da Halil İbrahim rüzgarları devam ediyor. Aylardır adı geçen ama ortaya bir türlü çıkmayan Çukur Halil İbrahim'i yüzüğü ve eli dışında kimse göremedi. İzleyici de merakla Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim Diziye Ne Zaman Gelecek? diye soruyor. İşte detaylar...

4.sezondur nefesler tutularak izlenen, hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisinde Halil İbrahim gizemi devam ediyor. Bu sıralarda 1. Sezonda ölen Kahraman Koçovalı sahneleri flashback olarak geri dönüyor. Ekranda Halil İbrahim'in adını duyan ve yüzüklü elini gören seyirci kim olduğunu merak ederken yeni bir gelişme yaşandı! Kahraman da geçmişte Halil İbrahim'in peşine düşmüş! Şimdi seyirci daha da merak ediyor. Çukur Halil İbrahim kimdir, amacı ne? Çukur Halil İbrahim diziye ne zaman gelecek?

ÇUKUR HALİL İBRAHİM KİMDİR? NE ZAMAN GELECEK?

Koçovalılara düşman olmadığı anlaşılan Halil İbrahim'in aslında 1971 yılında öldüğü söylenen amca Cumali olduğu fikri gün geçtikçe güçleniyor. Çukur'un düşmanı Erdenetler'in yaptığı hamle sonrası Koçovalıların aile mezarlığı birbirine karışmıştı ve tüm taşları kırılmıştı. Bunun üzerine Vartolu bile kendi annesinin mezarını korumak için orada nöbet tutmuştu! Çukur Cumali mezarı yeniden yaptırmakisteyince şok bir gerçekle karşılaştı. Mezar boştu, içinde ceset yoktu. Bununla beraber amca Cumali'nin ölmediği, hayatta olduğu ortaya çıktı!Yıllar önce abi Kahraman da mezarın boş olduğunu öğrenmişti ve peşine düşmüştü. Bunun bir aile sırrı olduğu ortaya çıkmış oldu, fakat gerçeğe ulaşılmadı! Tam bu olayla uğraşırken bir de Halil İbrahim diye bir adam ortaya çıktı. Tüm bunlar olurken, seyirciler de ölü sanılan amca Cumali'nin Haili İbrahim olduğunu düşünmeye başladı!