Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

Çukur dizisi konusu, ve oyuncularının yanı sıra konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Cumali amcanın yanı sıra Çukur konuk oyuncularından Halil İbrahim karakteri de merak edildi. Peki, Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

Çukur'da Vartolu Saadettin uzun süredir Afganistan'da olduğu için izleyenler tarafından merak ediliyordu. Son 2 bölümdür Vartolu Saadettin ortaya çıktı ve Afganistan'da başka Çukur konuk oyuncularını da beraberinde getirdi! Uzun zamandır merak edilen Çukur'un Cumali Amcası ortaya çıktı. Çukur Cumali amcayı Müfit Kayacan'ın canlandırdığı ortaya çıkarken, Halil İbrahim'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

ÇUKUR HALİL İBRAHİM KİMDİR?

Çukur Halil İbrahim'in kim olduğu henüz açıklanmadı. Hakkında bilinen tek şey o da Çukur'a ve Koçovalılar'a düşman olan birisi! Çukur Halil İbrahim de Vartolu Saadettin ve Cumali Koçovalı gibi Afganistan'da yaşıyor. Çukur Halil İbrahim'in Türkiye'deki işlerini ise Çukur Kırraathanesi'ni işleten Nedim'dir! Nedim, Halil İbrahim'den "müvekkilim" olarak bahseder.