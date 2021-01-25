Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

25.01.2021 22:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:32
Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

Çukur dizisi konusu, ve oyuncularının yanı sıra konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Cumali amcanın yanı sıra Çukur konuk oyuncularından Halil İbrahim karakteri de merak edildi. Peki, Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

Çukur'da Vartolu Saadettin uzun süredir Afganistan'da olduğu için izleyenler tarafından merak ediliyordu. Son 2 bölümdür Vartolu Saadettin ortaya çıktı ve Afganistan'da başka Çukur konuk oyuncularını da beraberinde getirdi! Uzun zamandır merak edilen Çukur'un Cumali Amcası ortaya çıktı. Çukur Cumali amcayı Müfit Kayacan'ın canlandırdığı ortaya çıkarken, Halil İbrahim'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne?

ÇUKUR HALİL İBRAHİM KİMDİR?

Çukur Halil İbrahim'in kim olduğu henüz açıklanmadı. Hakkında bilinen tek şey o da Çukur'a ve Koçovalılar'a düşman olan birisi! Çukur Halil İbrahim de Vartolu Saadettin ve Cumali Koçovalı gibi Afganistan'da yaşıyor. Çukur Halil İbrahim'in Türkiye'deki işlerini ise Çukur Kırraathanesi'ni işleten Nedim'dir! Nedim, Halil İbrahim'den "müvekkilim" olarak bahseder.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Nijerya Başakşehir Donald Trump Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur Halil İbrahim kim, gerçek adı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:32:29. #1.14#
title