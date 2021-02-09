Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur final mi yapacak? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü tanıtımda içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oluyor. Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur final mi yapacak? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi olacak?

Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur'un 115. yeni bölüm fragmanında Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın perişan halinin dikkat çektiği sahnede Kulkan'ın söyledikleri gerilimi giderek artırırken 'Yamaç, Kulkan'ın elinden kurtulabilecek mi? sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Yamaç'ın çaresiz halini görenler Çukur final mi yapacak? Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı.

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice hızlanıyor. Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan dizi, tıpkı planlandığı gibi 4. sezon sonunda final yapmış olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'da bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Çukur'un büyük bir değişimine tanık olacağımız, Efsun'u bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihi de merak konusu oldu.

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde. Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.