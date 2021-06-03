Çukur final ne zaman olacak? Çukur final tarihi açıklandı mı?

Show TV'nin 5. sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Çukur, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle daha izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Son sezonunu yaşayan dizi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki, Çukur final ne zaman olacak? Çukur final tarihi açıklandı mı?

Show TV'nin 5. sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Çukur, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle daha izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Son sezonunu yaşayan dizi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki, Çukur final ne zaman olacak? Çukur final tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş Çukur dizisinin Mayıs ayında final yapacağını yazmıştı. Mayıs ayında bayram haftasının yaşanması sebebiyle diziler tatil yapmıştı. Bu sebeple Çukur'un vedası bir hafta daha uzamış oldu.

Çukur'un sosyal medya hesabında paylaşılan videolarda dizinin 3 bölüm sonra biteceği belirtildi. Çukur dizisi 7 Haziran ya da 14 Haziran'da bitecek, final yapacak.