Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?
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Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?

Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerde final yapacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur ne zaman bitecek? Çukur'un finali yaklaştıkça diziye veda eden isimler de belli oluyor.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur bitiyor mu? Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Final bölümü yaklaşan Çukur'da Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR? ÇUKUR NEDEN BİTİYOR?

4 sezondur devam eden Çukur dizisi, final mi yapıyor? Çukur bitiyor mu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Birsen Altuntaş haberine göre, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR EMMİ ÖLDÜ MÜ?

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden olan Emmi, Kadir Çermik tarafından canlandırılıyor. Dizinin finali yaklaşırken Emmi karakteri diziye veda etti.

Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 125. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 125. Bölümde neler olacak?
Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 125. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 125. Bölümde neler olacak?
Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 32. bölüm izle
Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 32. bölüm izle
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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