Çukur dizisinin Victor'u yeni rolüyle şaşırttı
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Çukur dizisinin Victor'u yeni rolüyle şaşırttı

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15
Çukur dizisinin Victor'u yeni rolüyle şaşırttı

Geçtiğimiz sezon Çukur adlı dizide canlandırdığı "Victor" karakteriyle seyircilerin, yönetmenlerin ve yapımcıların dikkatini üstüne çeken Doğan Barış Yaşar, dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

"Çukur" dizisinden sonra Arka Sokaklar, Menajerimi Ara, Ramo dizilerinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeye devam eden başarılı oyuncu Doğan Barış Yaşar, TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan "Savaşın Efsaneleri" belgesel dizinin ilerleyen bölümlerinde Viking Kralı Guthrum rolüyle seyircilerle buluşacak. TRT Belgesel ekranlarında her hafta yayınlanan "Savaşın Efsaneleri" belgesel dizisinde her hafta dünya savaş tarihine başarıları ile damga vuran efsane savaşçıların hayatları anlatılıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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