Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
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Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

02.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:00

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Çukur'un oyuncu kadrosuna Filiz Taçbaş da katıldı.

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Filiz Taçbaş da katıldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Filiz Taçbaş, "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça'dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldıracak. Çukurlular, Erdenetler'i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.

Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu'yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
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