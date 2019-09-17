Çukur dizisine katılan Salih Kalyon kimdir?

17.09.2019 16:22

Çukur dizisinin yayımlanan 69. yeni bölüm ön izlemesinde Aliço'nun babası rolünde Salih Kalyon'un ekrana geldiği görüldü. Kalyon'un, gerçek adının Ali Çoban olduğu sonunda öğrenilen Aliço'nun ısrarlarına rağmen Çukur'a dönmek istemediği sahneler izleyiciyle paylaşıldı. Salih Kalyon nereli? Salih Kalyon Bizimkiler dizisi…

SALİH KALYON KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 1946 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Çaykaralı olan Kalyon'un babası Abdurrahman Kalyoncu'dur. Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmedi. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde boy gösterdi.

1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Salih Kalyon, 1964 yılında Asaf Çiyiltepe – Güner Sümer ikilisinin yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'na girerek Cahit Atay'ın "Sultan Gelin" oyunuyla profesyonel oyunculuğa adım atmış oldu. Bir yıl sonra Dostlar Tiyatrosu ile çalışmaya başladıysa da, kısa süre sonra tekrar AST'a döndü. "Ayak Bacak Fabrikası", "Kuyruklu Yıldız", "72. Koğuş", "Müfettiş", "Mayın", "Durand Bulvarı", "Tozlu Çizmeler", "Linç" ve "Ana" oynadığı oyunlardan bazıları. 1976 yılında Ankara Çocuk Tiyatrosu adı altında kendi topluluğunu kurdu ve 20 yıl sürdürdü. 1996 yılında tiyatro çalışmalarına iki yıl ara verdikten sonra 1999 yılında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunuyla yeniden sahnelere döndü.

KOMEDİ DÜKKANI'NDA OYNADI

Salih Kalyon, 1989-2002 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde Sedat rolünde oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncuları topluluğunda çalıştı. 2008 yılında Oyuncu Tolga Çevik'le "Komedi Dükkanı" adlı eğlence programında yer aldı.

Oyuncu, İnci Kalyon ile evli ve Ekin Kalyon adında bir kızı bulunuyor. 2018 yılında eşi İnci Kalyon'u kaybetti.