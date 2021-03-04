Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
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Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu

04.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:37
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu

Yakın bir zamanda final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinin kadrosuna dahil olan Çağla Demir, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye başladı.

Yayınlanan her bölümüyle pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur dizisi, final yapmak için gün saymaya başladı. Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanmış ve Yamaç yepyeni bir Çukur'a uyanmıştı. Sinan Öztürk'ün yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Çağla Demir sevilen dizide rol alacak.

POZLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Dizide Leyla karakterine hayat verecek olan Çağla Demir, kısa sürede gündem olurken hayatı da merak konusu oldu. 279 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç isim, paylaşımlarıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. Cüretkar pozlar veren Demir'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağmaya başladı.

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir 1992 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamladı. Ankara Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan sanatçı, kariyerine 2014 yılında rol aldığı "Medcezir" dizisi ile başladı.

İki sezon boyunca 'Banu' karakteriyle 'Kara Sevda' dizisinde yer alan Çağla Demir, ardından 'Siyah İnci', 'Kocaman Ailem' ve 'Elimi Bırakma' adlı dizilerinde oynadı. Aynı zamanda, 2018 ve 2019 yıllarında "GQ Clear Men of the Year" ve "Armani Si Passione" kampanyalarında yer aldı.

İşte Çağla Demir'in dikkat çeken pozlarından bazıları...

Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu
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