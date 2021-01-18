Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu

Ekranların fenomen dizisi Çukur'da aksiyon hız kesmiyor. Dizinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli'yi öldüresiye döven gizemli dövüşçünün kimliği ifşa oldu. Dizide daha önce Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın maskeli dövüşçü olarak sevilen yapıma geri döndüğü ortaya çıktı.

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'da sular durulmuyor. Dizinin finaline yaklaşılırken, Cumali Koçovalı'nın amcası Cumali Koçovalı'yı canlandıran ismin Müfit Kayacan olduğu ortaya çıkmıştı. Son iki bölümde ise diziye bambaşka bir karakter katıldı. Erdenetler'in özel olarak tuttuğu ve ninja görünümüyle merak konusu olan gizemli adam bir anda dengeleri değiştirdi.

YAMAÇ'I ALT ETMEYİ BAŞARMIŞTI

Bugüne kadar bireysel dövüş sahnelerinde tüm rakiplerini alt etmeyi başaran Yamaç Koçovalı neredeyse bir yumruk dahi atamadan maskeli ve gizemli adama mağlup oldu ancak ağabeyi Cumali Koçovalı son anda yetişerek kardeşinin öldürülmesini engelledi.

KEMAL, ÇUKUR'A MASKELİ DÖVÜŞÇÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli ve gizemli adam Çukur dizisinde daha önce hayatını kaybederek diziye devam eden Kemal'den başkası değil. Gizemli ve maskeli adamı daha önce Kemal rolünü canlandıran Uğur Yıldıran canlandırıyor.

Ancak sürpriz bununla sınırlı değil. Uğur Yıldıran dövüş sahneleri için geçmişinden gelen özel bir eğitime sahip olduğu için şu an sahnelerde o rol alıyor fakat maskesi düştüğü zaman bir başka ismin yüzü gösterilecek.

UĞUR YILDIRAN GEÇMİŞTE DÖVÜŞ EĞİTİMİ ALMIŞ

Yapımcıların bu kararı almasındaki büyük etken ölmüş bir karakteri farklı bir karakterle olsa da yeniden diziye almamak. İzleyicilerin nefesini kesen dövüş sahnelerindeki başarısı çok konuşulan Uğur Yıldıran geçmişinde dövüş eğitimi almış olan bir isim. Bu nedenle yapımcılar arayışa girmeden karakteri canlandırması için Uğur Yıldıran'a teklif götürdü.

MASKELİNİN KİMLİĞİ ÖLENE KADAR GİZLİ TUTULACAK

Karakterin Yamaç ile bir kez daha karşı karşıya geleceği ancak bu kez dövüşten Yamaç'ın galip ayrılacağı ve Yamaç'ın karakterin gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacağı konuşuluyor. Gizemli ve maskeli adamın kimliği öldüğü sahneye kadar bu nedenle gizli tutulacak.