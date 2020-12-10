Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü
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Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü

10.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:40

Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur' dizisine katılan Genco Özak fragmanda görüldü. Genco Özak dizide Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek. Diziye katılan Genco Özak, seyircide şimdiden heyecan yarattı.

Yeni sezonunda hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam eden, hikayesiyle her bölüm büyük ses getiren 'Çukur'a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu. Yeni bölüm fragmanında kendini gösteren Genco Özak, 'Kulkan' karakteri ile neler yapacağı merak konusu oldu.

KOÇOVALILARLA OLAN SAVAŞTA KRİTİK BİR NOKTADA OLACAK

Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlu Kulkan Erdenet karakterini canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan'ın Koçovalılar'la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor.

Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü

SEYİRCİDE HEYECAN BAŞLADI

Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çağatay ve Ogeday'ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.

PAZARTESİ AKŞAMI SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Çukur, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 22 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Genco Özak, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisi ile yaşamıştır.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Selim Hayroviç karakterine hayat verdi. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü
Haber Yorumları (1)
AFYONLU: ALLAH KURAN NİMET ÇARPSIN BU ADAMI DAHA ÖNCE NE GÖRDÜM NE DUYDUM.CİĞERİ 5 PARA ETMEZLERİDE ÜNLÜ YAPTINIZYA
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