Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle!

02.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:56
Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle!

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 102 fragmanı

23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Çukur dizisi, 4. Sezonu ile devam ediyor. Yayınlandığı ilk günlerden beri rekor kırmaya devam eden Çukur dizisi, zirvelerdeki yerini korumakta. Geçtiğimiz günlerde bazı dizilerin deprem sebebiyle yayınlanmaması için karar alınmıştı. Peki bugün Çukur dizisi var mı? 2 Kasım Çukur dizisi yayınlanacak mı

ÇUKUR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Evet, Çukur dizisi 2 Kasım, yani bu akşam saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 100. bölümün bitmesinin hemen ardından 101. bölüm yani 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 101. bölümden hemen sonra ise 102. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.

ÇUKUR 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu ve Yamaç hem Cengiz'le baş etmek hem de Çukur'u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

İlgili Haberler

Çukur saat kaçta? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı?
Çukur saat kaçta? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı?
Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?
Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar Çağatay Ulusoy
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 20:01:09. #1.14#
title