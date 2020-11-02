Çukur dizisi bugün var mı? Çukur 2 Kasım'da yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm izle!
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 102 fragmanı
23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Çukur dizisi, 4. Sezonu ile devam ediyor. Yayınlandığı ilk günlerden beri rekor kırmaya devam eden Çukur dizisi, zirvelerdeki yerini korumakta. Geçtiğimiz günlerde bazı dizilerin deprem sebebiyle yayınlanmaması için karar alınmıştı. Peki bugün Çukur dizisi var mı? 2 Kasım Çukur dizisi yayınlanacak mı
ÇUKUR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?
Evet, Çukur dizisi 2 Kasım, yani bu akşam saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.
ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Merakla beklenen 100. bölümün bitmesinin hemen ardından 101. bölüm yani 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 101. bölümden hemen sonra ise 102. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.
ÇUKUR 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vartolu ve Yamaç hem Cengiz'le baş etmek hem de Çukur'u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.
ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan