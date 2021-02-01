Çukur'da çalan şarkı nedir? | Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!
Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! Peki, Çukur son bölümde çalan şarkı ne? Çukur finalde çalan Duman şarkısı nedir? İşte, Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!
Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor!İşte Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!
DUMAN - HABERİN YOK ÖLÜYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Bakma bana öyle derin
İşim olmaz senle benim
Hiç bu kadar sevilmedin
Gözlerinden okuyorum
Haberin yok ölüyorum vay
Sorma bana nerelisin
Ne içersin, ne giyersin?
Derdim sana derman olsun
Ben gönülden okuyorum
Haberin yok ölüyorum vay
Azdı yine deli gönül
Üzerine geliyorum
Geçti yine boş bi' ömür
Gözlerinden öpüyorum
Haberin yok ölüyorum vay
Haberin yok ölüyorum vay
Haberin yok ben ölüyorum
Sen gelirken ben gidiyorum
Dermanım yok ben ölüyorum
Ayrılırken ben içiyorum
Haberin yok ben ölüyorum
Haberin yok ben ölüyorum
Haberin yok ben ölüyorum
Haberin yok ben ölüyorum
Sen gelirken ben gidiyorum
Dermanım yok ben ölüyorum
Ayrılırken ben içiyorum
Haberin yok ben ölüyorum