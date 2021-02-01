Çukur'da çalan şarkı nedir? | Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!

Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! Peki, Çukur son bölümde çalan şarkı ne? Çukur finalde çalan Duman şarkısı nedir? İşte, Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!

Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor!İşte Duman - Haberin Yok Ölüyorum şarkı sözleri!

DUMAN - HABERİN YOK ÖLÜYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Bakma bana öyle derin

İşim olmaz senle benim

Hiç bu kadar sevilmedin

Gözlerinden okuyorum

Haberin yok ölüyorum vay

Sorma bana nerelisin

Ne içersin, ne giyersin?

Derdim sana derman olsun

Ben gönülden okuyorum

Haberin yok ölüyorum vay

Azdı yine deli gönül

Üzerine geliyorum

Geçti yine boş bi' ömür

Gözlerinden öpüyorum

Haberin yok ölüyorum vay

Haberin yok ölüyorum vay

Haberin yok ben ölüyorum

Sen gelirken ben gidiyorum

Dermanım yok ben ölüyorum

Ayrılırken ben içiyorum

Haberin yok ben ölüyorum

Haberin yok ben ölüyorum

Haberin yok ben ölüyorum

Haberin yok ben ölüyorum

Sen gelirken ben gidiyorum

Dermanım yok ben ölüyorum

Ayrılırken ben içiyorum

Haberin yok ben ölüyorum